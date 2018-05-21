Продовження репресій: ФСБ РФ затримала на анексованому півострові двох кримських татар (відео)

Російські силовики не пустили до кримських татар адвокатів, які прибули на місце для надання правової допомоги.

В анексованому Криму російські силовики проводять обшуки в будинках у кримських татар Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва в Бахчисараї.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook організації «Кримська солідарність».

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Силовики не пустили до Смаїлова і Мустафаєва адвокатів, які прибули на місце для надання правової допомоги.

Також повідомляється, що дружину Смаїлова силовики не пропускають в дім, де заблоковано троє дітей.

Як заявила згодом прес-служба "кримського управління ФСБ РФ", двох жителів Бахчисарайського району анексованого Криму затримали за підозрою в участі в діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

Як повідомляв УНІАН, суд ООН вимагає від Росії звіт про виконання рішення про відновлення Меджлісу в окупованому Криму.