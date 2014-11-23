Порошенко поїде до Чехії на форум до 70-річчя визволення Освенциму

Про це чеському інформаційному каналу ČT24 повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Радіо Свобода.

В ексклюзивному інтерв’ю ČT24 український міністр також торкнувся актуальних проблем в українсько-чеському діалозі, зокрема, останніх висловлювань чеського президента Мілоша Земана щодо України.

«Нас турбують деякі недавні висловлювання чеського президента, які стосуються Криму.Але знову повторюю, що ми це в жодному випадку не поєднуємо з поглядами більшості пересічних чехів», – наголосив український міністр.

Читайте такожПорошенка і Путіна запросили до Праги на річницю визволення ОсвенцімаПавло Клімкін, зазначив, що для його країни «важливо, щоб окремі виступи і висловлювання Мілоша Земана не викликали сумнівів щодо України, її суверенітету, контролю кордонів чи значення її європейського курсу».

При цьому Павло Клімкін згадав слова лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джамілєва про те, що не можна допуститивизнання міжнародного спільнотою анексії Криму, як не можна було визнавати окупації Чехословаччини в 1968 році. Український міністр при цьому також згадав віломе гасло Вацлава Гавела про те, що «правда і любов переможуть брехню і ненависть».

Організатором Форуму, який віддбудеться 26 – 27 січня у Празі й Терезині, є Європейський єврейський конгрес. У заяві Федерації єврейських громад у Чеській Республіці зазначається, що до Чехії на акцію пам’яті запрошені «чільні представники країн-переможців у Другій світовій війні, зокрема, США, Великої Британії, Франції, Росії, України, а також Ізраїлю, країн Вишеградської групи та сусідніх країн».