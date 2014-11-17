Президента Чехії закидали яйцями за проросійські заяви (фото, відео)

В понеділок ввечері у Празі мітингуючи засвистали та закидали яйцями президента Чехії Мілоша Земана, який виступав перед пражанами з нагоди 25 річниці повалення комунізму в Східній Європі.

Про це повідомляють чеські ЗМІ, ілюструючи повідомлення фото- та відеоматеріалами, передає Українська правда.

Інцидент відбувся під час виступу Земана в центрі Праги, на вулиці Альбертове неподалік від Карлового мосту.

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В понеділок в столиці Чехії вже пройшли демонстрації протесту через обурення людей проросійськими та антиукраїнськими заявами Земана, тому настрій слухачів на Альбертове був критичним від початку.

Щойно президент зійшов на подіум, з натовпу почали свистіти, було чути викрики "Ганьба" та "Відставка", повідомляє чеський порталi Dnes.

Також люди принесли з собою плакати, що засуджували вульгарні вислови, до яких вдався Земан під час нещодавнього інтерв’ю місцевому радіо.

"Я не боюсь вас, "я вас боявся 25 років тому", - відповів Земан мітингуючим. Як відомо, 25 років тому у Празі народне повстання призвело до відставки комуністичного режиму. Разом із Земаном на сцену вийшли президенти Польщі, Угорщини, Словаччини та Німеччини, але вони на той час ще не підходили до мікрофону.

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Після того, як з натовпу на сцену полетіли яйця, охорона спробувала захистити президентів парасольками.

Повідомляється, що одне яйце розбилося об президента Німеччини Йоахіма Гаука. Це підтвердили в його канцелярії, але помітити це на фото не вдалося. Між тим, на деяких фото чітко видно, як на сцену летить яйце.

На цьому мітинг не було завершено, зазначає denik.cz. Після Земана виступили інші президенти, їх промови мітингуючі зустріли аплодисментами.