Прикордонники зафіксували два російські безпілотники над Херсонщиною

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

За його словами, літальні апарати йшли на висоті 1 кілометра.

Нагадаємо, Росія за допомогою безпілотників збирає розвіддані на Донбасі, в Херсонській області та на Одещині.