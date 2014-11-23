Прикордонники зафіксували два російські безпілотники над Херсонщиною

14:02, 23 листопада 2014
Політика
0 0

Українські прикордонники вчора зафіксували в районі населеного пункту Першокостянтинівка Херсонської області два російські розвідувальні безпілотники, які летіли з території окупованого Криму.

Росія продовжує запускати свої безпілотники в Україну / facebook.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

За його словами, літальні апарати йшли на висоті 1 кілометра.

Нагадаємо, Росія за допомогою безпілотників збирає розвіддані на Донбасі, в Херсонській області та на Одещині.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter