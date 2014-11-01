Під Сартаною зафіксували два російські безпілотники, один - біля Придністров'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

"Незаконні збройні формування та Збройні сили РФ продовжують ведення повітряної розвідки на кордоні та в контрольованих районах вздовж лінії бойових зіткнень за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Читайте такожРФ продовжує розвідку: прикордонники зафіксували безпілотник з окупованого КримуЗа минулу добу прикордонники двічі зафіксували використання БПЛА в районі населеного пункту Сартана (Донецька область).

Окрім цього, учора було зафіксовано політ вертольота МІ-8 РФ вздовж лінії державного кордону зі сторони РФ без порушення повітряного простору України навпроти ділянок відділів прикордонної служби «Гірськ», «Вороб’ївка», «Семенівка» та «Гремʼяч» Чернігівського загону", - сказав Польовий.

Також, за даними сайту ДПСУ, ще один безпілотний літальний апарат виявлений прикордонниками на придністровському сегменті українсько-молдовської ділянки кордону поблизу українського н.п. Садове (Одеська область).