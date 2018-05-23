Нардеп пояснив, чому Кримський міст - український (відео)

Всі об'єкти інфраструктури, побудовані на території Криму, є українськими, зазначив нардеп.

Кримський міст, як і весь анексований півострів, належить Україні.

Таку заяву зробив народний депутат від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На мою думку, як громадянина України, Крим наш, український. Отже, всі об'єкти інфраструктури, побудовані на території Криму, також українські. Я б закрив дискусію — якщо Крим наш, то і Кримський міст наш. І слава Богу, що він є", — наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.