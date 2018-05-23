НАБУ проводить обшуки в порту "Южний" неподалік Одеси

Деталі обшуків поки невідомі, їх у відомстві пообіцяли оприлюднити згодом.

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки на території Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний», що в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ на сторінці своїй у Twitter.

«У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ зараз проводять слідчі дії (обшуки) в Одеській області, у тому числі у ДП «МТП «Южний». Деталі – згодом», -зазначили у відомстві.

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Раніше представники правоохоронних органів провели обшуки у приміщеннях підконтрольних олігарху Дмитру Фірташу, який перебуває в Австрії, підприємств через несплату податків. Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 мільйонів гривень.