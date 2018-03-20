Ухилення від сплати 500 мільйонів гривень податків: ГПУ обшукала підприємства Фірташа

Були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів.

Представники правоохоронних органів провели обшуки у приміщеннях підконтрольних олігарху Дмитру Фірташу, який перебуває в Австрії, підприємств через несплату податків.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження ДЗЕ Нацполіції, розслідується кримінальне провадження за фактами та ухилення від сплати податків низкою підприємств, шляхом використання страхового ринку України", - заявила Сарган.

Вона відзначила, що "протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних українському олігарху Дмитру Фірташу, підприємств, а саме: ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ», ПАТ «АЗОТ», ПАТ «РІВНЕАЗОТ», ДП «ХІМІК» ПАТ «АЗОТ» та іншими, які входять до бізнес-групи «Group DF», організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній".

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"З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями ПРАТ «СК «Саламандра-Україна», ПрАТ «СК «Дім Страхування» та іншими, що входять в бізнес-групу «Group DF», укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання", - заявляє Сарган.

У цьому зв'язку сказано, що у подальшому виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств та «підставних» фізичних осіб.

"Отже, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб. Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки.

Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 мільйонів гривень.

"У понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів", - заявила Сарган.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо рішення Кабінету Міністрів про передачу державних розподільних газових мереж у господарське відання облгазів, 70% яких контролює Дмитро Фірташ і його партнери.