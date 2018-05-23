Комітет ВР з нацбезпеки підтримав виключення Льовочкіна зі свого складу – нардеп

Комітет звернувся до Парубія з проханням розглянути відповідний проект постанови найближчим часом.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони підтримав пропозицію про виключення заступника голови фракції “Опозиційний блок” Сергія Льовочкіна зі складу комітету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член комітету, член фракції “Народний фронт” Андрій Левус.

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“Комітет з нацбезпеки підтримав мою пропозицію щодо виключення Сергія Льовочкіна зі складу нашого комітету”, - йдеться у дописі.

За словами Левуса, Комітет звернувся до голови ВР Андрія Парубія з проханням розглянути відповідний проект постанови у сесійній залі найближчим часом.

“Особливо актуальним є цей крок після свята побєдобєсія на “Інтері”, - додав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня представники «Національного корпсу» та «Національних дружин» пікетували будівлю телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській у Києві з вимогою до керівництва каналу відмовитися від показу в ефірі концертів з пропагандистськими гаслами.

Під час концерту до Дня перемоги на «Інтері» один з ведучих Андрій Доманський виголосив промову у стилі російської пропаганди. «Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників», – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту, закликавши не розколювати суспільство.

Представники телеканалу не відповіли на вимоги пікетувальників зняти з ефіру пропагандистський контент.

10 травня активісти «Національного корпусу» провели мітинг біля будинку співвласника телеканалу Льовочкіна.