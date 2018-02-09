Льовочкін просив гроші в українських олігархів для Манафорта - ЗМІ

Головне, що Манафорт зробив для Януковича, - намагався виправдовувати ув'язнення Тимошенко.

Заступник голови фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для колишнього політтехнолога і радника екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

Про це "Громадському" розповів журналіст Френк Фоер, який раніше опублікував розслідування у The Atlantic про Манафорта.

"Манафорт міг звернутися до Сергія Льовочкіна, а той - до Януковича, й сказати: Манафорт хоче 10 мільйонів доларів. Янукович відповідав: гаразд, то дай йому ці 10 мільйонів. Тоді Льовочкін звертався до низки українських олігархів і казав: ти маєш дати мільйон доларів", - розповів журналіст.

При цьому Фоер зазначає, що деякі суми надійшли від російського олігарха Олега Дерипаски, але більшість - саме з України.

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Як стверджує журналіст з посиланням на власні джерела, Льовочкін отримував власну частину, тобто маржу за те, що збирав ці гроші від імені Манафорта.

"Громадське" зазначає, що звернулося за коментарем до Льовочкіна з питанням, чи дійсно він просив гроші в олігархів для Манафорта і лишав частину собі, але на момент публікації не отримало відповіді.

Окрім Льовочкіна, Манафорт був знайомий із Ринатом Ахметовим. За інформацією журналіста, Манафорта з Ахметовим познайомив Олег Дерипаска під час Помаранчевої революції.

"Ахметов допоміг зв'язати Манафорта з Януковичем. Коли той перебував у Чехії одразу після Помаранчевої революції, команда Манафорта приїхала зустрітися з ним. Вони налагодили співправцю. Коли Януковичу знадобилася особа, якій він би міг довіритися, він звернувся до Пола Манафорта", - розповів Фоер.

За його словами, Манафорт шукав спосіб створити кращу візуальну картинку всього, що стосувалося позбавлення волі Тимошенко. Це була одна з його основних цілей.

"Головне, що Манафорт зробив для Януковича, - намагався виправдовувати ув'язнення Тимошенко. Він працював з юридичною компанією Skadden, Arps і Грегором Крейгом, а ті готували юридичне обґрунтування переслідування екс-прем'єра", - пояснив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спеціального прокурора Департаменту юстиції США Мюллера про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

У обвинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».

Манафорт і Гейтс перерахували мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям і на банківські рахунки, відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсент і Гренадини і на Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній і банківських рахунків, постійно неправильно повідомляючи у своїх податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.

Тільки обвинувачення в змові з метою відмивання коштів тягне за собою покарання до 20 років позбавлення волі. Манафорт і Гейтс 2 листопада 2017 року з'явилися в суді у Вашингтоні. Вони перебувають під домашнім арештом з визначеними розмірами застави в сумі 10 млн доларів і 5 млн доларів відповідно. У судовому рішенні зазначається, що вони не мають вносити заставу, якщо тільки не порушать вимогу з'являтися до суду або інші вимоги.