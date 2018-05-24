Луценко запропонував спецпрокурору Мюллеру співпрацю у справі Манафорта

За його словами, восени минулого року спеціальний прокурор ФБР Роберт Мюллер витребував саме інформацію Генпрокуратури під час свого розслідування щодо підозр у змові членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з російськими спецслужбами.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував інформацію NYT про блокування розслідування щодо Манафорта.

Про це Луценко повідомив в інтерв’ю "Голосу Америки" під час свого візиту в США.

"Спекуляції навколо так званого замороження справи Манафорта, котрі лунали від американського провідного видання (New York Times – УП), повністю не відповідають дійсності. Дійсно, Генеральна прокуратура України має провадження, в яких фігурує пан Манафорт. Ми провели ряд слідчих дій і щонайменше чотири рази запросили міжнародної правової допомоги від американських колег, яку ми отримали", - заявив Луценко.

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За його словами, восени минулого року спеціальний прокурор ФБР Роберт Мюллер витребував саме інформацію Генпрокуратури під час свого розслідування щодо підозр у змові членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з російськими спецслужбами.

"Тим не менше, я, як генеральний прокурор, у лютому поточного року звернувся через посольство США до спецпрокурора Мюллера з пропозицією повного сприяння у цій справі аж до створення спільної групи розслідування. Наразі ми зробили все можливе, щоб ця справа і у нас і у наших американських колег розслідувалася згідно чинного законодавства, в тому числі міжнародних конвенцій", - зазначив генпрокурор.

Раніше видання NYT опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що в Україні заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних із колишнім главою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times пояснювали це тим, що українські чиновники побоюються образити Трампа і втратити як фінансову підтримку США, так і постачання американської зброї.