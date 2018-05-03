У ГПУ відреагували на публікацію NYT: американці не зверталися по допомогу у справі Манафорта

У статті The New York Times вказано, що в Україні, де посадовці намагаються не образити президента США Дональда Трампа, фактично заморозили чотири справи, де фігурує Манафорт.

Правоохоронці США не зверталися до Генеральної прокуратури по допомогу щодо розслідування кримінальних справ відносно екс-голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

«Ані ФБР, ані Мюллер до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв’язку зі справою Манафорта не звертались», – написав Єнін.

Таким чином у ГПУ відреагували на публікацію видання The New York Times, де вказано, що в Україні, де посадовці намагаються не образити президента США Дональда Трампа, фактично заморозили чотири справи, де фігурує Манафорт.

«Хочу сподіватись, що йдеться про банальну помилку в перекладі (lost in translation), оскільки про жодні проблеми в міжнародно-правовому співробітництві між ГПУ та нашими американськими партнерами не йдеться. Кращим свідченням цього є повернуті з США в Україну понад 600 тис. дол. США в рамках проваджень, пов’язаних зі згаданими у статті Нью-Йорк таймс провадженнями», – зазначив Єнін.

Нардеп Володимир Ар’єв, слова якого цитуються в статті The New York Times, заявив про висмикування з контексту його слів.

«Не чекав цього від поважного видання. Коли журналіст Ендрю Крамер спитав мене, чи знаю я щось про те, що зупинене розслідування в Україні щодо Манафорта і чи відомо мені чи зверталася до українських правоохоронців американська сторона, я відповів буквально: «Мені достеменно невідомо чи американські колеги зверталися до українських. Можу припустити що через наявну в країні ситуацію Україна уникає всіх моментів, які можуть роздратувати американську адміністрацію, але якщо американські слідчі звернуться до українських, то українська сторона зробить все необхідне відповідно до існуючих двосторонніх угод». На нерозривності фрази у випадку цитування я наполягав. Не дарма. Іншу думку я виклав так: «Не виключено що справа Манафорта могла опинитися в довгій шухляді, але, переважно через те, що у нас просто не вистачає слідчих, які могли би якісно дати раду справам такого рівня складності», – пояснив Ар’єв.