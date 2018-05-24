Парубій: історія з Антикорупційним судом затягнулася надто довго

Голова ВР каже, що ключові правки до законопроекту голосуватимуться безпосередньо перед ухваленням закону.

Історія з ухваленням закону про Антикорупційний суд “затягнулася”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій в коментарі журналістам.

“Історія з Антикорупційним судом надто довго затягнулася”, - зазначив він.

За його словами, сьогодні даний закон ухвалити парламент не зможе, оскільки не пройдено всі поправки до нього.

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Він наголосив, що під час ухвалення рішення мають бути враховані всі правки, запропоновані Венеціанською комісією. В той же час підкреслив, що “ми з Венеціанською комісією є в постійному контакті, але Верховна Рада є центром прийняття рішень і тут будуть приймати рішення”.

Парубій зазначив, що перед голосуванням за закон депутати повернуться до розгляду правок, “які є принциповими і без яких законопроект не буде цілісним”. При цьому він наголосив, що головна дискусія розгорнеться перед самим голосуванням.

Він підтвердив, що вчора прем'єр-міністр України Володимир Гройсман приходив до Верховної Ради України і говорив про необхідність якнайскорішого ухвалення законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ВР в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору та призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи МВФ, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності Антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.