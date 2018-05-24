"Ми підемо до кінця": Клімкін прокоментував нові дані у розслідуванні збиття MH17

Глава МЗС наголосив, що Спільна слідча група піде до кінця у справі притягнення винних до відповідальності.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав оприлюднення нових даних у розслідуванні справи збиття терористами на Донбасі малайзійського літака «Боїнг 777» (рейс MH17) ще одним кроком до притягнення винних до відповідальності.

Про це міністр повідомив у Facebook і Twitter.

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"Оприлюднені слідчою групою з розслідування MH17 дані - це наш наступний крок до притягнення винних до відповідальності. Ми підемо до кінця. Невинних жертв не повернеш, а справедливість і покарання маємо забезпечити. Моральна відповідальність назавжди з тими, хто це зробив і хто сприяв", - заявив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Спільна група з питань розслідування збиття літака «Малайзійських авіаліній», до якої входить Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна, представила додаткові докази стосовно ключової ролі Росії у трагічній катастрофи рейсу MH17.

Зокрема, зазначається, Спільна група, до якої також входять Бельгія. Малайзія, Нідерланди та Україна, прийшла до висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», що був застосований при збитті літака, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.