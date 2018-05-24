Відтворено маршрут "Бука", який збив МН17 над Донбасом (відео)

Показані на відео фотографії свідчать, що самохідна вогнева установка ЗРК "Бук", що збила літак рейсу МН17 над Донбасом, спочатку була розташована у Росії - в 53-ій зенітній ракетній бригаді під Курськом.

Слідчі опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут з Росії в Україну зенітної ракетної установки "Бук", яка потім збила літак рейсу МН17.

Відео було презентовано на прес-конференції міжнародної Спільної слідчої групи з розслідування збиття літака рейсу МН17, передає "Українська правда".

Реконструювати точний маршрут слідування допомогли отримані слідчими фото і відео і їхнє порівняння із зображеннями у сервісі Google Street View. А ідентифікувати "Бук" стало можливо завдяки кадрам, на яких чітко видно цифри бортового номера, пляма на гусеницях, позначки центру ваги й унікальні особливості конструкції.

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23 червня 2014 року вона в складі колони військової техніки вирушила в південному напрямку. Разом з нею їхали ще 5 "Буків".

У цей день колона вперше потрапила на відео. Вона перебувала на трасі Р298 і рухалася в напрямку села Нікольське.

Наступного разу колона була знята південніше, в населеному пункті Троїцький. Техніка заважала руху цивільного транспорту, тому в соцмережах опублікували безліч її фото і відео. На кадрах видно номери машин, які дозволили їх ідентифікувати.

Потім колону фіксували в Старому Осколі, неподалік від Незнамова, коли вона рухалася по трасі Р188, згодом - в Городищі. За цей час військова техніка пройшла вже приблизно 175 км.

Пізніше колону зняли в районі сіл Расховец та Олексіївка. Також є відео конвою в момент, коли він перебував за 25 км від українського кордону.

Повідомляється, що "Бук" також неодноразово фіксували на фото та відео 17 і 18 липня 2014 року під час його транспортування по території України.

Міжнародна слідча група 24 травня заявила, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який збив "Боїнг" Malaysia Airlines в Донецькій області, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії.