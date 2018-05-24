Екс-спікер Ради Мороз: на Землі діє світовий уряд, який призначає президентів

Відповідно до заяви політика, членів світового уряду слід шукати серед керівництва Федеральної резервної системи США.

У світі функціонує таємний світовий уряд, який призначає світових лідерів і забезпечує стабільність світової валюти. Таку думку висловив засновник Соціалістичної партії України, колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз.

Читайте такожТеоріям змови покладено край: фрагменти зубів Гітлера вказали на обставини його смерті

Відповідну заяву політик зробив в ефірі телеканалу «112 Україна», в авторській програмі головного редактора інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман. Видання "ГОРДОН" опублікувало текстову версію інтерв'ю.

Відповідаючи на питання про президентство Віктора Ющенка, Мороз заявив, що він був абсолютно залежний від Держдепу США, а потім розвинув тему. «Цьому можна присвятити окрему зустріч... вся справа в тому, що Держдеп – теж виконавець. Є світовий уряд...», – зазначив політик.

За його словами, даний тіньовий уряд призначає президентів. У нього входять представники фінансової еліти Заходу.

«Федеральна резервна система, яка складається з представників банківських структур, в неї входить 12 людей», – зазначив Мороз.

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста колишній спікер Ради визнав, що йдеться, зокрема, про сім'ї Рокфеллерів, Ротшильдів і Морганів.

«Про них не говорять, їх нібито й немає, але вони вирішують найважливіше питання: стабільність світової валюти», - додав Мороз.

За словами політика, тіньовий уряд змушений конкурувати з Росією і Китаєм.

«Конкуренція з Росією... треба ще поставити Росію на коліна і рубль, але піднімається китайський юань... Це дуже непроста справа. І це їх турбує, правда. Тому в політиці щодо України вони теж роблять велику помилку», – заявив він

Мороз також розповів, що звернувся з листом до Трампа, Меркель, Путіна та інших світових лідерів, пропонуючи своє рішення проблеми України.

Раніше угрупування Anonymous заявила, що у NASA є докази існування інопланетян