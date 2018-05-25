Названо три цілі Путіна в Азовському морі

Генерал Василь Богдан назвав мотиви провокацій росіян в Азовському морі.

Дії Росії в Азовському морі спрямовані на політичний та економічний тиск на Україну.

Про це розповів експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає "Апостроф".

За його словами, ситуація в Азовському морі (російські кораблі проводять військові навчання за 16 кілометрів від українського узбережжя, росіяни затримують українські судна, - Ред.) - це закономірні явища, спрямовані на подальший тиск на Україну.

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"По-перше, з будівництвом Керченського мосту зменшується тоннаж суден, які можуть пройти під цим мостом - це сильний удар по економіці, по портовій системі Маріуполя. По-друге, Росія хоче поставити в незручні рамки риболовецьку галузь України в Азовському морі і тим самим створити умови для завдання Україні значного економічного збитку", - зазначив експерт.

Третьою ціллю Росії є політичний і військовий тиск, який пізніше можна використовувати під час масштабної агресії проти України.

"І ці намагання спрямовані на те, щоб, з одного боку, відвернути увагу громадськості, а з іншого - завдати Україні серйозних збитків і призвести до певного нагнітання ситуації в Україні", - розповів Богдан.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.