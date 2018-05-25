Луценко вніс подання на притягнення нардепа Вілкула до кримінальної відповідальності (документ)

Раніше генпрокурор вніс до парламенту подання на депутата від "Опоблоку" Дмитра Колєснікова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України від фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Колишній голова Дніпропетровської ОДА протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району. Крім того, колишній голова ОДА видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю «Арт Ленд», із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості», - йдеться у повідомленні.

Подання вже зареєстроване в апараті ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко вніс до ВРУ подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Дмитро Колеснікова.