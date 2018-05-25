В Раді зареєстрували подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності ще одного нардепа

Нардепа Дмитра Колєснікова підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді Голови Агентства держмайна України.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар гепрокурора Лариса Сарган. Колєснікова підозрюють у зловживанні службовим становищем, перебуваючи на посаді Голови Агентства держмайна України. За словами Сарган, подання вже зареєстровано в апараті ВР.

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"Слідством встановлено, що Дмитро Колєсніков, перебуваючи на посаді Голови Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тисяч кв.м", - написала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяв найближчим часом підписати подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з трьох народних депутатів.

Нагадаємо, 15 травня Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності іншого народного депутата України від "Опоблоку" Сергія Дунаєва.