Під кінець засідання у Раді залишилися близько 10 нардепів

16:15, 25 травня 2018
Політика
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Засідання Ради депутати відвідують неохоче / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці засідання у сесійній залі залишалося близько 10 народних депутатів.

Геращенко нагадала, що наступного тижня депутати працюватимуть з виборцями, а наступне засідання парламенту відбудеться у вівторок, 5 червня і розпочнеться з продовження розгляду поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

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Теги: #Верховна Рада#парламент#народні депутати