Під кінець засідання у Раді залишилися близько 10 нардепів
16:15, 25 травня 2018Політика
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Ірина Геращенко закрила засідання парламенту у присутності 10 народних депутатів.
Засідання Ради депутати відвідують неохоче / фото УНІАН
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закрила сьогоднішнє засідання парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці засідання у сесійній залі залишалося близько 10 народних депутатів.
Геращенко нагадала, що наступного тижня депутати працюватимуть з виборцями, а наступне засідання парламенту відбудеться у вівторок, 5 червня і розпочнеться з продовження розгляду поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.
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