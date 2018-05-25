Під кінець засідання у Раді залишилися близько 10 нардепів

Ірина Геращенко закрила засідання парламенту у присутності 10 народних депутатів.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закрила сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці засідання у сесійній залі залишалося близько 10 народних депутатів.

Геращенко нагадала, що наступного тижня депутати працюватимуть з виборцями, а наступне засідання парламенту відбудеться у вівторок, 5 червня і розпочнеться з продовження розгляду поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.