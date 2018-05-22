Геращенко: закон про Антикорупційний суд може бути ухвалений на початку червня

У законопроект внесено майже 2 тис. поправок.

Якщо Верховна Рада України вирішить розглядати усі майже 2 тис. поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд, то рішення може бути ухвалене на початку червня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в коментарі журналістам перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.

За її словами, якщо буде знайдено компромісне рішення, зокрема з питання повноважень міжнародної ради експертів, тоді закон може бути ухвалено ще цього тижня.

«Якщо буде прийнято рішення йти по поправках, а там, хочу нагадати, майже 2 тис. поправок, тоді це займе кілька днів, і ми приймемо закон в перший тиждень червня», - зауважила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком. Ключовою претензією міжнародних партнерів України і громадських організацій до законопроекту, внесеного президентом, є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору та призначення суддів.

На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності Антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції. Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.

Згідно з дослідженням Американської торгової палати, понад 90% її членів зіткнулися з корупцією в Україні в 2017 році, а суди, на думку представників компаній - членів палати, є одними з найбільш корумпованих інститутів у країні.

17 травня директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні заявив, що ухвалення закону про Антикорупційний суд із поправками, які забезпечать його повну відповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, є критично важливим для продовження кредитування України з боку фонду. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує в четвер, 24 травня, ухвалення закону про Антикорупційний суд.