У Порошенка впевнені, що спікером нової Ради стане Гройсман

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у майбутній фракції БПП.

"98%, що спікером Ради буде Гройсман. Але Яценюк запропонував спочатку поставити кандидатуру Олександра Турчинова на таємне голосування картками, а вже потім Гройсмана", - розповів співрозмовник.

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"У нас фракція більше 150 депутатів і немає ні свого прем'єра, ні спікера. Повинен же бути хоч якийсь баланс", - додав він.

Як розповідають співрозмовники, сам Турчинов розуміє, що навряд стане спікером, тому наполягає на посаді першого віце-спікера і одночасно секретаря РНБО.