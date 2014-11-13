Гройсман про своє висунення на пост спікера Ради: «Це не більше, ніж заяви»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав журналістам у Києві.

«Це не більше, ніж заяви ... Я вважаю, що сьогодні це має другорядне значення», - сказав він.

При цьому Гройсман зазначив, що найголовніше - це те, щоб кандидат на ту чи іншу посаду був готовий взяти на себе відповідальність і зміг впоратися з поставленими перед ним завданнями.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час коаліційних переговорів Гройсману, якого ще до парламентських виборів називали найбільш вірогідним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, запропонували посаду спікера нового парламенту.

Читайте такожГройсман каже, що учасники коаліціади посади ще не ділили

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За офіційними даними ЦВК, до парламенту по загальнодержавному одномандатному округу пройшли 6 партій. Найбільшу кількість голосів набрала партія прем'єр-міністра Арсенія Яценюка «Народний Фронт» - 22,14%. На даний час п'ять партій, які пройшли у парламент, продовжують обговорення коаліційної угоди, яка, за словами одного з лідерів партії «Блок Петра Порошенка» Юрія Луценка, може бути парафована 16 листопада.