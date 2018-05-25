Парубій направив до Регламентного комітету подання на Вілкула та Колєснікова

Після рішення профільного комітету спікер винесе ці подання на голосування.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій направив до Комітету з питань Регламенту та організації роботи ВР подання генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і народного депутата з цієї фракції Дмитра Колєснікова.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв'ю телеканалу «Рада» спікер зазначив, що «невідкладно» направив ці подання на розгляд Регламентного комітету.

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Парубій нагадав, що у зазначених депутатів є 5 днів для надання Регламентному комітету пояснень, а далі Комітет має 20 днів на винесення свого рішення стосовно подань. «Після рішення Комітету це питання я винесу вже в зал на розгляд», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила, що генпрокурор вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів з «Опоблоку» Вілкула і Колєснікова.

Як зазначила Сарган у Facebook, Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства державного майна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я.Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв. метрів.

«Колишній голова Дніпропетровської ОДА (Вілкул – УНІАН) протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району. Крім того, колишній голова ОДА видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю «Арт Ленд», із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості», - додала вона.