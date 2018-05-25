Угорщина ініціювала перегляд політики НАТО щодо України - ЗМІ

Угорський уряд просуває ідею, що "реформування України провалилося".

До генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга надійшло офіційне звернення Угорщини про перегляд політики Альянсу щодо України.

Документ, що має назву "Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України" був схвалений на урочистому першому засіданні оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном, повідомляє Європейська правда.

Розлогий документ був спрямований із Будапешта до керівництва Альянсу та до всіх держав-союзників. У ньому угорський уряд доводить, що "реформування України провалилося".

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"Українська держава ослабла до тієї міри, що тепер вона не здатна виконувати свої базові зобов’язання, в тому числі забезпечувати верховенство права та здійснювати ефективне економічне, соціальне та політичне управління", - йдеться у документі.

Уряд Орбана також наголошує, що Україна не досягла успіху "попри безпрецедентний рівень політичної підтримки та фінансової допомоги". Також у документі йдеться, що Україна "становить небезпеку для сусідів".

На цій підставі Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

"Щоби зберегти стабільність у регіоні на східному кордоні Альянсу, НАТО має адаптувати свою політику щодо України до цих нових обставин", - йдеться в документі.

При цьому, зазначає "Європейська правда", звернення містить норму, яка нагадує шантаж. Будапешт готовий відмовиться від всіх своїх звинувачень, якщо Україна не буде застосовувати мовну норму освітнього закону для національних меншин кран-членів НАТО (в тому числі - угорської меншини на Закарпатті).

Нагадаємо, раніше уряд Угорщини неодноразово заявляв, що буде блокувати співпрацю України й НАТО доти, поки Київ не «відновить права», які раніше надавалися в Україні національним меншинам.