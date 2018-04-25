Угорщина продовжить блокувати вступ України до НАТО

Глава угорського МЗС заявив, що Будапешт не пожертвує «правами угорського народу» заради геополітичних інтересів.

Угорщина буде продовжувати ветування вступу України в НАТО доти, поки Київ не «відновить права», які раніше надавалися в Україні національним меншинам.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, заяву якого було оприлюднено на сайті угорського зовнішньополітичного відомства.

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Як зазначається, Сійярто вказав на те, що Угорщина перебуває під значним міжнародним тиском через її вето на подальші угоди України з НАТО. Угорська сторона вважає це несправедливим, оскільки покладає відповідальність за ситуацію, що склалася, на Київ.

«Угорщина не поступиться під міжнародним тиском і не складе права угорського народу, що живе в Україні, на вівтар геополітичних інтересів», - заявив Сійярто.

«Угорщина продовжить ветувати вступ України в НАТО, поки вона [Україна] не відновить права, які надавалися національним меншинам раніше», - вказав глава угорського МЗС.

За його словами, якщо б Угорщина відмовилася від вето, то залишилася б без інструментів захисту угорців, що живуть в Україні.

Угорська сторона також звинуватила Україну в наступі на права нацменшин через запропоновані президентом України Петром Порошенком змін до закону про громадянство.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект № 8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо вдосконалення окремих положень», яким пропонується позбавляти українського громадянства за участь у "виборах" в окупованому Росією Криму.

Також підставою втрати громадянства є "використання повнолітньою особою, яка набула громадянство України, виборчого чи іншого права, яке йому дає іноземне громадянство".