Ган сподівається на продовження Євросоюзом політики санкцій проти РФ через невиконання Мінських угод

Єврокомісар наголосив, що без повного виконання Мінських угод, зняття санкцій неможливе.

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин з розширення Йоганнес Ган висловлює сподівання, що Євросоюз продовжуватиме політику санкцій проти Російської Федерації, оскільки Мінські угоди не виконуються.

Про це єврокомісар сказав в інтерв'ю радіостанції "Радіо НВ".

Зокрема, його запитали, чи зберігатиме Євросоюз єдність у санкційній політиці щодо Росії, враховуючи той факт, що в Італії формується новий уряд і у цьому зв'язку лунають пропозиції щодо зняття санкцій проти РФ. "Є і інші країни, які закликають до посилення санкцій. Тож ми маємо панораму країн з різним поглядом на це. Але я думаю, врешті-решт, спільним рішенням Європейського Союзу буде продовження санкцій, тому що санкції - це чітка реакція на порушення територіального суверенітету держави", - наголосив Ган.

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"І це не тільки питання Європейського Союзу - це міжнародне розуміння. Ті держави на земній кулі, які дотримуються міжнародного права, розуміють і поважають ці заходи. Ось чому я вважаю, що необхідно працювати над Мінськими угодами. Можливо, шукати шляхи, як цього можна досягнути покроково. Це стосується спільної постановки завдань, але без повного виконання Мінських угод і відновлення територіального суверенітету я не бачу жодних можливостей зняття санкцій", - заявив комісар ЄС.

Також він прокоментував заяву спеціального представника Державного департаменту США у справах України Курта Волкера про те, що Україна не зможе повернути захоплену Росією територію. "Є Мінські угоди, які були підписані більше чотирьох років тому, і вони досі не виконані. І без виконання Мінських угод ми не бачимо перспективи миру і стабільності. Європа має чітку позицію щодо санкцій через порушення територіальної цілісності. Я дійсно співчуваю у зв'язку з розвитком ситуації на Донбасі останнім часом - збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з усіма наслідками. Я вважаю, що це неприйнятна ситуація", - заявив Ган.