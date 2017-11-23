Єврокомісар жорстко розкритикував Україну за невиконання домовленостей, які були умовою надання безвізу

Європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханес Ган жорстко розкритикував Україну за невиконання раніше досягнутих домовленостей та за хід перевірок електронних декларацій.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна критика пролунала у четвер в Брюсселі на прес-конференції у відповіді на запитання щодо невиконання Україною обіцянки зняти заборону на експорт лісу.

"Щодо заборони лісу - це не єдина умова, яка не виконана. Відверто кажучи, з моєї точки зору, той факт, що немає діючого механізму перевірки, щоб оцінити електронні декларації, в плані боротьби з корупцією набагато серйозніше", - сказав Ган.

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Єврокомісара нагадав, що електронні декларації державних службовців та політиків були останньою умовою для лібералізації візового режиму.

"Нарешті це було ухвалено. Я маю відзначити, що для мене це було сюрпризом. Один з половиною мільйонів осіб задекларували свої статки станом на літо минулого року. До сьогодні тільки сто декларацій, дехто сказав мені, що їх 94, було перевірено. Це безглуздо! І немає навіть одного висновку після цих перевірок", - емоційно оцінив ситуацію Ган.

Також він вважає дуже важливим "створити більше прозорості стосовно того, хто є кінцевим бенефіціаром компаній".

"Також і в цьому питанні ми не бачимо жодного прогресу", - підкреслив єврокомісар.

Говорячи про заборону на ліс, європейський чиновник наголосив, що це є порушенням правил СОТ та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

"Я пам'ятаю, коли ця проблема з'явилася, і ми говоримо про неї вже два роки. Два роки тому мене проінформували представники влади, що зняття заборони на ліс буде дуже скоро, але це має статися разом із законом стосовно поводження з лісами - щоб ніхто не хотів вирубувати дерева без того, щоб не посадити нові. Але вони не спромоглися це зробити, і сьогодні всі в Україні проти зняття заборони, тому що, мовляв, європейці хочуть виснажити український ліс, що зовсім не так", - деталізував Ган.

При цьому він поклав відповідальність за невиконання зобов'язань на українську владу.

"Але у будь-якому випадку, це їх відповідальність. Що я хочу сказати, так це те, що ми говоримо не про одну умову, яка не була виконана", - наголосив єврокомісар.