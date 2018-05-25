Скандальна екс-заступник голови ДМС Пімахова заявила, що ГПУ не повідомляла їй про підозру
Колишній перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова заявила, що Генеральна прокуратура не повідомляла їй про підозру.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, звертаючись до ЗМІ з проханням спростувати інформацію про вручення їй підозри.
«Доводжу до відома, що мені ніхто не вручав підозри. Інформація про вручення підозри заступнику голови ДМС, напевно, має місце, але ж це стосується не мене, оскільки в історії ДМС я не єдиний заступник», - зазначила Пімахова.
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Як повідомляв УНІАН, раніше у Генпрокуратурі заявили про те, що колишній заступниці голови ДМС повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні документів для отримання українського паспорта громадянином Російської Федерації. При цьому в ГПУ не назвали ані прізвища підозрюваної екс-заступниці голови ДМС, ані суми хабара.