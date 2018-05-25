Скандальна екс-заступник голови ДМС Пімахова заявила, що ГПУ не повідомляла їй про підозру

Вона наголосила, що не єдиний заступник в історії ДМС.

Колишній перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова заявила, що Генеральна прокуратура не повідомляла їй про підозру.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, звертаючись до ЗМІ з проханням спростувати інформацію про вручення їй підозри.

«Доводжу до відома, що мені ніхто не вручав підозри. Інформація про вручення підозри заступнику голови ДМС, напевно, має місце, але ж це стосується не мене, оскільки в історії ДМС я не єдиний заступник», - зазначила Пімахова.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Генпрокуратурі заявили про те, що колишній заступниці голови ДМС повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні документів для отримання українського паспорта громадянином Російської Федерації. При цьому в ГПУ не назвали ані прізвища підозрюваної екс-заступниці голови ДМС, ані суми хабара.