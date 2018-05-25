Екс-заступниці голови Міграційної служби повідомили про підозру у хабарництві

Підозрювана сприяла оформленню необхідних документів для отримання громадянства України громадянином Російської Федерації.

Колишньому заступнику Голови Державної міграційної служби України повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні документів для отримання іноземцем громадянства України.

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України. Зазначається, що підозрювана сприяла оформленню необхідних документів для отримання громадянства України громадянином Російської Федерації.

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"Наразі вже колишньому заступнику Голови Державної міграційної служби України 24.05.2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

За данними джерела "Української правди", підозру повідомлено Тетяні Нікітіній, яка в квітні 2018 року звільнилася з посади заступника голови Державної міграційної служби.

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України звільнив попередницю Нікітіної, скандальну чиновницю Діну Пімахову з посади першого заступника голови Державної міграційної служби.

Пімахова була замішана у скандалі з НАБУ через хабарництво. Агент НАБУ був затриманий СБУ під час епізоду з пропонуванням Пімаховій хабара. Йому інкримінували провокацію хабара.

У НАБУ ж стверджують, що їх агент діяв у рамках спецоперації по викриттю корупції серед працівників ДМС.