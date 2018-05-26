Порошенко: наступна ціль України – проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи

Президент України каже, що підтримує обидва клуби-учасники фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що наступною ціллю для України є проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи.

Як повідомила прес-служба глави держави, під час зустрічі з президентом УЄФА Александром Чеферіном Порошенко відзначив, що проведення цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів в Києві є виявом довіри до України з боку міжнародної спільноти, що надасть додаткового поштовху для розвитку футболу в Україні, насамперед дитячого.

Також президент запросив Чеферіна відвідати як посол доброї волі одне із міст українського Донбасу.

Крім того, глава держави відзначив принципову позицію УЄФА щодо невизнання зміни статусу Кримського півострова.

«Символічною стала присутність Кубка Ліги чемпіонів під час святкування 60-річчя відродженого на материковій частині України сімферопольського футбольного клубу «Таврія», - йдеться в повідомленні.

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Президент УЄФА зі свого боку подякував главі держави за високий професійний рівень підготовки масштабного футбольного свята. Особливо було відзначено гостинність та щирий прийом іноземних гостей, зокрема вболівальників, з боку українців.

Президент України зазначив, що підтримує обидва клуби-учасники фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

«Коли мене питають, за кого я вболіваю – «Реал» чи «Ліверпуль», я кажу – я підтримую обидва клуби. Мій син Михайло, який в минулому грав за дитячу команду «Динамо» Київ – палкий вболівальник «Ліверпуля». У нього все в кольорах цього клубу. А от моя донька Євгенія – чітко за «Реал». Тобто мій дім – точно підтримує обидва клуби», - поділився Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський". Трофей розіграють іспанський "Реал" (Мадрид) та англійський "Ліверпуль". Початок гри о 21.45.

24 травня на стадіоні ім. Валерія Лобановського відбувся фінал Ліги чемпіонів серед жінок. На полі зустрілися ФК «Вольфсбург» (Німеччина) та ФК «Ліон» (Франція), який вп’яте переміг в жіночій Лізі чемпіонів.