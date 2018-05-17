Претенденти на губернаторський «трон». ЧАСТИНА I: Захід

Найцікавіші кадрові баталії Заходу України розгортаються на Львівщині і Тернопольщині. Охочих обійняти «крісло №1» у цих областях – не бракує. Однак подив викликає кадровий пасьянс в аграрно-туристичний регіон. Зокрема, на посаду голови Тернопільської ОДА претендують екс-нардепи, екс-губернатори і люди екс-мера. А на Львівщину, замість господарників, «десантують» здебільшого політиків, прокурорів та міліціонерів.

Галицька нелюбов до намісників президента

Так, на посаду губернатора Львівщини називається вже сім претендентів, незважаючи на те, що призначення очільників Львівської області за часи Незалежності викликає більше запитань, аніж відповідей. У кріслі намісника у цьому регіоні два роки всидіти вважається «довгожительством» (львівські губернатори, зазвичай, «живуть» менше року). Однак очільники області, як свідчить їхня «бурхлива» діяльність, вочевидь і не поспішають докладати зусиль, щоб утриматися на посаді. Чи не відразу з моменту призначення готуються до того, що депутатський корпус облради їм оголосить недовіру (деяким оголошували навіть двічі), або бюджет уріжуть, або з кабінетів ОДА почнуть виселяти (спроби також були неодноразові). З перших днів призначення львівських губернаторів їх вже звично запитують: «хто заплатив або лобіював посаду».

Не став виключенням і нинішній очільник Львівщини Юрій Турянський, якому ЗМІ та місцевий політикум, ще з моменту призначення (він до цього часу так і не позбувся приставки «т.в.о.»), пророкують заміну у кріслі губернатора. Турянському закидають, що його призначено «на прохання партії «Свобода», тому він не є самостійним у прийнятті кадрових рішень, а також звинувачують у причетності до корупційних схем та тісній дружбі з Артемом Пшонкою.

Щоправда, у Львівській ОДА 1 листопада офіційно назвали «безпідставними та необґрунтованими звинувачення, оприлюднені у деяких ЗМІ, про причетність т.в.о. голови Львівської ОДА Юрія Турянського до злочинних схем Курченка та Пшонки». «Появу серії наклепницьких статей розцінюємо як намагання дискредитувати т.в.о. голови Львівської ОДА», - заявили у прес-службі Львівської ОДА.

Сім претендентів на одне крісло

Після позачергових парламентських виборів кулуарні чутки і заяви політиків про зміну львівського губернатора набрали обертів. Крім чинного керівника області - тимчасового виконувача обов’язків голови Львівської ОДА Юрія Турянського, на губернаторську «папаху» претендують перший заступник міського голови Львова Олег Синютка, голова виборчого штабу Блоку Петра Порошенка у Львівській області Петро Адамик, екс-губернатор Львівщини Микола Кміть, колишній віце-прем’єр, екс-кандидат у депутати по 115-му виборчому округу Іван Васюник, екс-голова НБУ, народний депутат за виборчим списком Блоку Петра Порошенка Степан Кубів та екс-заступник голови Адміністрації Президента Ігор Гринів.

Щодо чинного губернатора Юрія Турянського, то він, схоже, не має бажання покидати посаду голови і заявляє, що президентові вирішувати, коли зняти з нього приставку «т.в.о.». Однак, у кулуарах львівського політикуму шанси Турянського позбавитися від набридлої приставки і залишитися на посаді розцінюють радше, як «безпідставно оптимістичні».

«Права рука» міського голови Львова і лідера партії «Самопоміч» Андрія Садового Олег Синютка - персона нова і доволі несподівана у «губернаторському пасьянсі» і виглядала б цілком логічно, з огляду на проходження до парламенту партії «Самопоміч». Однак, коментуючи журналістам цю інформацію, Андрій Садовий зазначив, що Олег Синютка не має наміру очолювати облдержадміністрацію «з тими повноваженнями, які має ця структура». «Повноваження першого заступника міського голови цікавіші для самореалізації. Зміна голів адміністрацій щопівроку перетворилася на якесь знущання з влади. Треба чим швидше функції обласних адміністрацій передати обласним радам», - заявив Садовий.

Екс-губернатор Львівської області Микола Кміть балотувався у парламент по 126-му мажоритарному виборчому округу від партії «Самопоміч», але програв висуванцю президентської політичної сили. Маючи досвід керівництва областю, Кміть має шанси на «друге пришестя» на посаду керівника ОДА, вважають місцеві політологи.

Екс-голова Нацбанку, а нині депутат за виборчим списком Блоку Петра Порошенка Степан Кубів, який після відставки з голови НБУ розглядався як ймовірна заміна «губернатору-суміснику Ірині Сех», за кулуарними чутками не «горить бажанням» змінювати депутатське крісло на хиткий стілець львівського губернатора.

Іван Васюник – колишній віце-прем’єр України на цьогорічних виборах у парламент балотувався від «Народного фронту» по 115-му виборчому округу Львівщини, але вибори програв. Тож наразі є непрацевлаштованим представником з партійної квоти «фронтовиків».

Петро Адамик, як керівник Львівського обласного виборчого штабу Петра Порошенка, також «автоматично» розглядається, як претендент на крісло господаря області. Подейкують, що саме він фінансував виборчу кампанію Блоку Петра Порошенка і «дуже хоче» посісти в губернаторське крісло, однак його кандидатура, за даними львівських політологів, «не дуже влаштовує партнерів по коаліції».

Ігор Гринів – український політик, політтехнолог, народний депутат чотирьох скликань. Екс-заступник голови Адміністрації президента України.

Втім, офіційних заяв з приводу можливих претендентів на посаду очільника Львівщини поки немає. Щоправда, як інформує львівська газета «Високий замок», міський голова Львова Андрій Садовий на початку листопада під час зустрічі з львів’янами заявив, що вже є готовий указ на призначення Ігоря Гриніва головою Львівської обласної державної адміністрації, однак додав, що «не знає, чи президент Петро Порошенко підпише цей указ».

Політологи теж вважають, що найбільш ймовірними на місце голови ОДА виглядають кандидатури Петра Адамика та Ігоря Гриніва. Хто з них буде призначений президентом – чекати недовго. Зрештою, львівський політикум вже звик і до повних кадрових несподіванок, якою може цілком стати і не прогнозована фігура нового губернатора Галичини.

Тернопільщина в очікуванні «темної конячки»

Цікаво складається і ситуація з майбутнім призначенням губернатора Тернопільщини. Після звільнення з посади голови Тернопільської облдержадміністрації, представника ВО «Свобода» Олега Сиротюка 18 листопада, інформаційний простір області повниться чутками про те, хто ж стане новим керівником області.

Так, одразу після виборів, політично підковані жителі краю вели мову про те, що крісло губернатора може зайняти керівник обласного виборчого штабу Блоку Петра Порошенка, депутат облради Степан Барна. Адже саме на ньому зупинився список «порошенківців» як парламентської фракції. Отримати депутатський мандат Барна міг тільки у випадку, якщо хтось зі списку перед ним склав депутатські повноваження або за власним бажанням, або у зв’язку з переходом у виконавчі органи влади. Серед таких, наприклад, - чинний віце-прем’єр Володимир Гройсман або голова Міносвіти Сергій Квіт. Однак після того, як нинішній мер Києва Віталій Кличко прийняв рішення не йти в парламент і Барна, по суті, стає нардепом, мало хто вірить, що він проміняє більш комфортне для себе перебування у Верховній Раді на керування економічно-депресивним регіоном.

Невдовзі в місцевому медіа-просторі з’явилася інформація, що на посаду голови ОДА лобіюють екс-заступника мера Тернополя Володимира Дідича, який зараз очолює міський підрозділ реєстраційної служби при Міністерстві юстиції. Як і Степан Барна, Дідич наближений до екс-мера Тернополя, бізнесмена Романа Заставного, який став нардепом за списком «Народного фронту». Подейкують, є й інші кандидатури, які Заставний проштовхує на посаду голови місцевої ОДА, аби зміцнити свої позиці в області. При цьому діє, начебто, у зв’язці тим же Барною. Тож не виключено, що креатура бізнесмена матиме президентську партійну приналежність.

Також потенційними кандидатами на крісло губернатора Тернопільщини називаються невдахи парламентських виборів від «Народного фронту», на сьогодні вже колишні нардепи - Іван Стойко та Михайло Апостол. На своїх мажоритарних округах вони програли кандидатам від Блоку Порошенка і, по суті, залишилися за бортом великої політики.

Втім, Іван Стойко свого часу вже очолював область, але проявив себе як бездарний менеджер і фактично був найслабшим керівником з усіх губернаторів. Правда, до появи на цій посаді Олега Сиротюка, який довів, що можна бути ще бездарнішим: після чергової революції ще більш брутально розвіяти усі сподівання жителів області на зміни підходів і принципів роботи у владній вертикалі.

Щодо Стойка, то місцеві еліти також навряд чи сприймуть його у разі повторного призначення на посаду голови ОДА.

Кандидатуру колишнього народного депутата від «Батьківщини», аграрія Михайла Апостола, за чутками, може лобіювати Олег Бахматюк, який має свої бізнес-інтереси на Тернопільщині. Кажуть, що Апостол може цілком влаштувати місцевих «порошенківців», у яких немає своєї узгодженої та затвердженої кандидатури на місце очільника області.

Ще одна можлива кандидатура на посаду губернатора – голова обласної організації партії УДАР Ігор Побер. Наразі він теж на межі проходження в нардепи за списком Блоку Порошенка. Відповідно, все залежатиме від його шансів вдруге потрапити в парламент.

В контексті названих осіб цікавою є активізація ще одного екс-губернатора Тернопільщини - Михайла Цимбалюка, який вже двічі очолював Тернопільську облдержадміністрацію. Цими днями на місцевих сайтах з’явилася стаття, яка має ознаки замовної. У ній «аналізується» діяльність останніх п’яти губернаторів Тернопільщини. При цьому лише робота Цимбалюка оцінюється в позитивному руслі і читача немов підштовхують до думки, що головою області має стати саме такий «патріот області» як Михайло Цимбалюк.

Водночас, не виключено, що керівником області, як це вже неодноразово було, призначать «темну конячку», про яку наразі ніхто і не згадує…

…Хто може опинитися в кріслах губернаторів центральних областей України – читайте на УНІАН завтра.

Ксенія Нестеренко, Андрій Вацик