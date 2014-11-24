До обрання спікера керувати Радою від «Народного фронту» буде Парубій

Про це сказав у коментарі УНІАН кандидат в народні депутати України від «Батьківщини» Андрій Кожем'якін.

Як повідомлялося, відповідно до законодавства України, до обрання керівництва новообраної Верховної Ради пленарні засідання веде тимчасова президія парламенту.

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На попередньому засіданні підготовчої депутатської групи було визначено, що в тимчасовій президії буде 6 представників від партій, які пройшли до парламенту. Тоді не було названо представника від партії “Народний фронт”. Водночас від інших партій до тимчасової президії делегували Володимира Гройсмана («Блок Петра Порошенка») Олега Лаврика (“Самопоміч”), Олександра Вілкула («Опозиційний блок»), Олега Ляшка (Радикальна партія), Андрія Кожем'якіна (“Батьківщина”).