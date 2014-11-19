Склад тимчасової президії Ради пропонують обмежити 6 депутатами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Підготовчої депутатської групи з підготовки першої сесії Верховної Ради VIII скликання.

Турчинов нагадав, що, відповідно до законодавства, тимчасова президія має працювати до обрання нового керівництва парламенту.

Він повідомив, що “провів експеримент”. “Ми прибрали великі крісла і поставили звичайні стільці (у президії ВР - УНІАН). І таким чином, до президії можуть поміститися шість народних депутатів, тобто по представнику від кожної політичної партії, яка перемогла на виборах”, - сказав Турчинов.

Читайте такожНова коаліція у Раді хоче оптимізувати фінансову діяльність "Укроборонпрому"Він наголосив, що це рішення має ухвалювати Підготовча депутатська група, та нагадав, що, “за традицією, не менше трьох членів обирають до тимчасової президії”.

За словами Турчинова, парламент минулого скликання у тимчасовій президії мав по одному представнику від кожної політичної сили, що перемогла на виборах.

Як повідомляв УНІАН, Турчинов прогнозує, що перше засідання нового парламенту відбудеться 2 грудня.