Зазначимо, Георгій Тука заявив, що Росію можна знищити за сценарієм СРСР, а саме – санкціями.

Росію не вийде знищити, як Радянський Союз, тому що після введення санкцій проти РФ країна об'єдналася.

Про це заявив член комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Сергій Цеков, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

Так Цеков прокоментував заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки про те, що Росію можна знищити за сценарієм СРСР, а саме – санкціями.

Читайте такожРосія повертається до розробок поєднання Ебола з віспою - доповідь української делегації у ПА НАТО

"Головна причина розвалу СРСР – не санкції, а відсутність консолідації радянського суспільства. Сьогодні Росія якраз дуже консолідована на тлі всіх нападок на нас. Тому не дочекаються", – сказав російський парламентарій.

"Санкції створюють проблеми Росії, але при цьому не менші проблеми створюють тим же країнам Євросоюзу і, зокрема, Україні. Українська сторона від обмежень, які вона, як папуга, вводить услід за Європою і Америкою, страждає більшою мірою", – висловив переконання Цеков.

До слова, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що конфлікт на Донбасі останнім часом перейшов в активну фазу – "гарячу війну", і відповідальність за це лежить на Росії, як і ключі до завершення конфлікту.