В окупантів виникли проблеми з Керченським мостом - постпред Порошенка

Окупанти намагаються знищити торговельне судноплавство на Маріуполь і Бердянськ.

В окупантів вже виникли проблеми з Керченським мостом. По-перше, сама його наявність дуже негативно позначається на торговельному судноплавстві.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

За його словами, росіяни чомусь думають, що хтось хоче знищити цей міст, але будь-яка розумна людина, яка знає технічні характеристики об'єктів і не дивиться телебачення, прекрасно знає, що будь-яка аварія, будь-який інцидент з будь-яким торговим судном, яке йде Керченською протокою – а там щодня проходять десятки суден – може призвести до незворотних наслідків для цього моста.

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"Тому росіяни вживають заходів. Ви знаєте, що зараз вони перевіряють судна, які йдуть з українських портів. З порушенням усіх норм морського права. Причому в останні дні перевірки роблять на відстані 8-10 кілометрів від узбережжя материкової України", - зазначив Бабін.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим заявив, що такими перевірками окупанти вбивають двох зайців.

"З одного боку, проводять "антитерористичну роботу", а з іншого, намагаються знищити торговельне судноплавство на Маріуполь і Бердянськ, надати відповідні фрахти власним портам Азова і чинити економічний тиск на материкову Україну, фактично знищуючи наш експорт і впливаючи на наш бюджет", - наголосив Бабін.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.