В Україні почали масово блокувати сайти пропагандистських російських ЗМІ

Раніше повідомлялося, що РНБО ввів санкції проти "РІА Новости" в Україні терміном на три роки.

В Україні почалося блокування доступу до пропагандистських російським ЗМІ.

Про це повідомляє РИА «Новости». Як зазначається, провайдери почали обмежувати доступ до пропагандистських російських сайтів НТВ, РЕН ТВ і ВГТРК. Коли користувачі намагаються зайти на зазначені ресурси, на екрані з'являється повідомлення: «На виконання указу президента України від 15 травня 2017 року доступ до ресурсів обмежено».

Крім того, обмеження торкнулися й інших пропагандистських телеканалів «Росія 1», «Росія-Культура», «Росія 24, «РТР-Планета», «Цифрове ТБ».

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Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України застосувала санкції строком на 3 роки у відношенні представництва федерального державного унітарного підприємства «Російське агентство міжнародної інформації «Російське інформаційне агентство (РІА) «Новости», яке діє у Києві.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування, заборона на збільшення розміру статутного капіталу і блокування інтернет-провайдерами доступу до інтернет-ресурсу rian.com.ua. Крім того, в санкційний список внесена і компанії ТОВ "Интерселект", через яку, за даними СБУ, здійснювалася господарська діяльність РИА "Новости Украина".