РНБО ввела санкції щодо "РИА Новости" в Україні

Санкції введені на три роки - передбачається блокування активів, заборона або обмеження на надання телекомунікаційних послуг та інші.

Рада національної безпеки і оборони України застосувала санкції терміном на 3 роки до представництва федерального державного унітарного підприємства «Российское агентство международной информации «Российское информационное агентство (РИА) «Новости», що діє в Києві.

Про це йдеться в додатку 2 до оприлюдненого рішення РНБО від 2 травня «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», в якому міститься перелік юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції).

Вказане агентство значиться під номером 435 у загальному списку зі 756 юридичних осіб, до яких застосовано санкції.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування, заборону збільшення розміру статутного капіталу та блокування інтернет-провайдерами доступу до інтернет-ресурсу rian.com.ua.

Крім того, до сайнкційного списку внесено і компанію ТОВ "Інтерселект", через яку, за даними СБУ, здійснювалася господарська діяльність РІА "Новости Україна".

Раніше повідомлялося, що 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

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Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це лише доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.