Не виходив з дому без бронежилета: як цькували Бабченка в Росії

Рік тому Бабченко розповів, що в Росії йому доводилося жити в постійному страху за своє життя.

Убитий у Києві 29 травня російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко раніше розповів, як його життя в Росії було перетворене на пекло прихильниками путінського режиму.

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"Був час, коли я заходив у під'їзд тільки по дзвінку додому, щоб з того боку хтось перевірив, чи чисто. Коли мене від метро до будинку супроводжували люди, які запропонували мені допомогу добровільно, і я їм за це дуже вдячний. Коли я не виходив з дому без бронежилета. З будинку. В Москві. У двадцять першому столітті. Коли вночі, як навіжений, схоплюєшся з ліжка і біжиш до вічка дивитися, хто там, тому що спрацював ліфт. Коли бейсбольна біта стоїть біля входу, поруч з ріжком для взуття. Коли вивозиш сім'ю. Коли запам'ятовуєш номери всіх незнайомих машин, припаркованих у дворі. Коли, перш ніж вийти з дому, довго дивишся з вікна, намагаючись зрозуміти, безпечно чи ні. Коли тобі дзвонять і в істериці кричать в трубку: "ти що за машину мені продав, я тільки встиг виїхати з гаража, як мене якісь бики заблокували, витягли з машини і зі словами "це не він" кинули на газоні"? Коли твою фотографію вивішують в інтернеті разом із твоєю адресою і пропозицією "зайти до ліберального виродка в гості". Коли на сходовому майданчику натикаєшся ніс до носа на двох велетнів, які намагаються відкрити твої двері", - написав Бабченко у Facebook 2 травня 2017 року, коментуючи напад на опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Бабченко вбили трьома пострілами в спину у нього вдома в Києві.