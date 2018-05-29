Геращенко розповів, де вбивця чатував на Бабченка

Аркадій Бабченко помер в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Сьогодні в Києві на порозі квартири, де він жив, був застрелений відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, послідовний противник путінського режиму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко.

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"Вдома закінчився хліб. Аркадій пішов у магазин. Вбивця чекав на нього на сходовому майданчику в під'їзді. Коли Аркадій відчинив двері квартири, вбивця підло в спину зробив кілька пострілів у спину Бабченка", - йдеться в повідомленні Геращенка.

Нардеп розповів, що серце журналіста зупинилося в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

На місце вбивства Бабченка виїхала слідчо-оперативна група поліції. Найкращі слідчі будуть займатися розслідуванням цього жорсткого вбивства, зазначив Геращенко.

"Очевидно, що однією з версій буде - дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те, що насправді відбувається в Росії і в Україні", - додав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 29 травня застрелили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.