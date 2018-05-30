Клімкін нагадав в ООН, як Бабченко втік з Росії

Він підкреслив, що до приїзду в Україну Бабченко був змушений покинути Росію через напади і погроз по відношенню до нього і його сім'ї.

Ще рано говорити про те, хто стоїть за вбивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві, але політичні вбивства є однією з тактик, застосовуваних Росією для дестабілізації України.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на засіданні Радбезу ООН.

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"Є ще одна річ, яку я повинен просто згадати, тому що російська делегація теж згадала її. Тому, що ми тільки що отримали трагічні звістки з Києва. Аркадій Бабченко, російський журналіст і добре відомий опонент російського режиму, був убитий поруч з його будинком в Києві", — сказав Клімкін.

Він підкреслив, що до приїзду в Україну Бабченко був змушений покинути Росію з-за нападів і погроз по відношенню до нього і його сім'ї.

"Він продовжив боротися за демократичну Росію з України. І, звичайно, Москва завжди розглядала його як ворога", - сказав Клімкін.

"Наша поліція вже почала розслідування. Ще рано говорити, хто стоїть за цим, але розуміючи схожі випадки, ми маємо вагомі підстави говорити, що Росія сміє застосовувати також інші тактики для дестабілізації України. Це проведення терактів, диверсій і політичних вбивств", - заявив Він, завершуючи свій виступ.

Як повідомлялося, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченко стріляли в його будинку в Києві. Від отриманих поранень він помер в кареті швидкої допомоги.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використовував факт вбивства в Києві Бабченка під час свого виступу в РБ ООН, в якості аргументу, який нібито свідчить про відсутність в Україні свободи слова та переслідування журналістів.