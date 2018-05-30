"Збентежений": голова МЗС Британії прокоментував вбивство у Києві журналіста Бабченка

Дипломат наголосив на необхідності захищати свободу слова у зв'язку з вбивством журналіста.

Державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон закликав притягнути до відповідальності винних у вбивстві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це глава зовнішньополітичного відомства Сполученого Королівства повідомив у мікроблозі Twitter.

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"Збентежений, дізнавшись, що ще один опозиційний російський журналіст Аркадій Бабченко вбитий", - заявив Джонсон та висловив співчуття його дружині та доньці.

"Ми маємо захищати свободу слова і вкрай важливо, щоб винні особи зараз були притягнуті до відповідальності", - наголосив британський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він мешкав (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством, але Росія причетна до аналогічних злочинів у минулому.