У Кремлі заяви про причетність РФ до вбивства Бабченка назвали "русофобським стрясанням повітря"

За словами прес-секретаря Путіна, останнім часом Україна стає «дуже небезпечним місцем для роботи журналістів».

У Кремлі висловили співчуття у зв'язку з убивством у Києві журналіста Аркадія Бабченка, а можливу причетність Росії до цього злочину назвали «русофобським стрясанням повітря».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Сталася трагедія. Загинув громадянин РФ, у нього велика родина, яка втратила власне годувальника, і ми співчуваємо рідним і близьким», - сказав Пєсков.

За його словами, Росія засуджує це вбивство і сподівається на «справжнє, а не показне розслідування з метою виявлення тих, хто за цим вбивством стоїть».

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Як заявив Пєсков, останнім часом Україна стає «дуже небезпечним місцем для роботи журналістів».

«Ми знаємо, що там гине багато людей, багато журналістів, журналістів виганяють з країни, журналістів за журналістську діяльність кидають у катівні. Ми вважаємо це неприпустимим і вважаємо, що це має бути темою для дуже жорсткої міжнародної реакції, яка спонукатиме українську владу на дієві заходи з метою виправлення ситуації», - наголосив Пєсков.

За його словами, заяви української сторони про причетність Росії до вбивства Бабченка - «вершина цинізму на тлі такого жорсткого вбивства. Це русофобськи стрясати повітря замість того, щоб говорити про проведення ретельного та неупередженого розслідування».

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.