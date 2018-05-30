"Росія на всіх парах мчить в напрямку КНДР": цитати Аркадія Бабченка (відео)

11:56, 30 травня 2018
Суспільство
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У Києві 29 травня трьома пострілами в спину вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Він помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

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УНИАН зібрав найвідоміші цитати Аркадія Бабченка.

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Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка
Теги: #журналісти#Росія#убивство у Києві#Аркадій Бабченко