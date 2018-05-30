"Росія на всіх парах мчить в напрямку КНДР": цитати Аркадія Бабченка (відео)
11:56, 30 травня 2018Суспільство
588 0
У Києві 29 травня ввечері застрелили Аркадія Бабченка.
Цитати Аркадія Бабченка
У Києві 29 травня трьома пострілами в спину вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Він помер у "швидкій" дорогою до лікарні.
Читайте також"І слава Богу!": московські сусіди Бабченка цинічно прокоментували його вбивство (відео)
УНИАН зібрав найвідоміші цитати Аркадія Бабченка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка