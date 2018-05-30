"Росія на всіх парах мчить в напрямку КНДР": цитати Аркадія Бабченка (відео)

У Києві 29 травня ввечері застрелили Аркадія Бабченка.

У Києві 29 травня трьома пострілами в спину вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Він помер у "швидкій" дорогою до лікарні. Читайте також"І слава Богу!": московські сусіди Бабченка цинічно прокоментували його вбивство (відео) УНИАН зібрав найвідоміші цитати Аркадія Бабченка.

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