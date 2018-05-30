Убивство Аркадія Бабченка: журналіста застрелили з пістолета Макарова - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомляли, що на місці вбивства Бабченка знайшли гільзи від куль.

Російського журналіста та волонтера Аркадія Бабченка застрелили, за попередньою інформацією, з пістолета Макарова.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на власні джерела в Національній поліції.

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"Під час огляду місця події правоохоронці дійсно вилучили 3 гільзи калібру 9 мм до пістолета Макарова", — підтвердило джерело ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.