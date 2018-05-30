На місці вбивства Аркадія Бабченка знайшли гільзи від куль - ЗМІ

Правоохоронці виявили гільзи від набоїв калібру 9 мм.

У Києві на місці вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, застреленого у вівторок, 29 травня, знайшли гільзи від набоїв калібру 9 мм.

Про це повідомляють власні джерела ТСН.ua у правоохоронних органах.

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Як стало відомо, у під’їзді журналіста виявили 3 гільзи.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він мешкав (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством, але Росія причетна до аналогічних злочинів у минулому.