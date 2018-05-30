Бабченко живий, а підозрюваного у підготовці вбивства затримано: всі подробиці (фото, відео)

В СБУ також заявили про затримання підозрюваного в підготовці замаху на журналіста.

Журналіст Аркадій Бабченко не помер в результаті замаху - Бабченко з'явився перед журналістами.

В СБУ також заявили про затримання підозрюваного в підготовці замаху на журналіста. СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Я мав би принести співчуття родині, але я навпаки хочу привітати... Я хочу привітати Аркадія Бабченка з третім днем народження", - сказав Грицак.

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В СБУ повідомили, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві замовили російські спецслужби.

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Для вбивства був завербований громадянин України. "Службою задокументовано, що для реалізації цього цинічного плану спецслужбами РФ був завербований громадянин України «Г», який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння ряду терористичних актів з чисельними жертвами", - заявив голова СБУ Василь Грицак.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченко застрелили на порозі квартири в будинку, де він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня.