Вбивство Бабченка замовили російські спецслужби - СБУ

Для вбивства був завербований громадянин України.

Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві замовили російські спецслужби.

Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак.

Читайте такожВ Бабченка стріляв професійний кілер - поліція

"Службою безпеки було встановлено, що готування до терористичного акту щодо громадянина Російської Федерації Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб, яка спрямована на фізичне знищення громадян Російської Федерації, які через свої політичні переконання змушені покинути територію Російської Федерації і проживати на території України, а також у інших країнах Євросоюзу і не тільки. Саме через те, що вони надають об'єктивну картину того, що діється на сьогодні у Російській Федерації", - зауважив Грицак.

Він також зазначив, що для вбивства був завербований громадянин України.

"Службою задокументовано, що для реалізації цього цинічного плану спецслужбами РФ був завербований громадянин України «Г», який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння ряду терористичних актів з чисельними жертвами", - заявив Грицак.

За словами Грицака, для виконання завдання російських спецслужб громадянин Г. "запропонував своєму знайомому з числа колишніх АТОшників" грошову винагороду.

Як повідомляв УНІАН, вчора у поліції повідомили, що відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі квартири у будинку, де він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.