Організатор вбивства Бабченка планував усунути 30 осіб в Україні

В СБУ заявили, що їм відомі деякі прізвища потенційних жертв.

Організатор “вбивства” російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка повідомив про плани усунення 30 осіб на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак.

“Ще одна важлива деталь, яку я можу вам повідомити: організатор цього злочину говорив про необхідність усунення 30 осіб на території України. Це замовлення було пробним. Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, але не буду їх називати, ви розумієте чому”, - сказав він.

Грицак повідомив, що організатора затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу і впродовж трьох діб буде прийнято рішення стосовно обрання йому запобіжного заходу.

В свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко зауважив, що “в момент, коли СБУ дізналася про заплановане, через роботу з людиною, якій запропонували дані дії, вдалося домогтися співпраці зі слідством”.

“Тобто вчорашній виконавець замовлення був згідно з чинним законодавством, частиною оперативної комбінації, для того, щоб встановити і зафіксувати остаточно вину організатора і постаратися дізнатися більше про замовника”, - сказав генпрокурор.

Луценко розповів, що коли СБУ дізналася, що громадянин України замовляє придбання бойової зброї, снарядів і цікавиться можливістю організації теракту щодо одного із журналістів на території країни, спецслужби почали кримінальне провадження. Було проведено необхідні дії щодо встановлення цього громадянина і фіксації його наступних дій.

Читайте такожБабченко живий, а підозрюваного у підготовці вбивства затримано: всі подробиці (фото, відео)

Як відомо, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом. Бабченко був попереджений завчасно, перебував під контролем СБУ, його сім'я теж знала.

Співробітники Служби безпеки України провели затримання організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка.