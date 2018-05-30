СБУ затримала організатора вбивства Бабченка

Після вчинення терористичного акту відносно Аркадія Бабченка посередник планував виїхати з України.

Співробітники Служби безпеки України провели затримання організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Затримання відбулося сьогодні декілька годин тому. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Близько трьох годин тому організатор цього злочину нами був затриманий у місті Києві. Прямо зараз тривають слідчі дії з цим громадянином", - сказав він.

Крім того, Грицак додав, що проводиться низка обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування цього чоловіка.

Служба завчасно отримала інформацію про готування замаху на життя Аркадія Бабченка та пошуку виконавців вбивства. Спецслужбами РФ був завербований громадянин України «Г», який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння ряду терористичних актів з чисельними жертвами.

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Виконання завдання російських спецслужб агент запропонував своєму знайомому – колишньому учаснику АТО за грошову винагороду 30 тис. доларів США здійснити терористичний акт – вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, причому в якості задатку ним було передано $ 15 тис.

"Після вчинення терористичного акту відносно Аркадія Бабченка «Г» планував виїхати з України", - додали в СБУ.

Як відомо, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом. Бабченко був попереджений завчасно, перебував під контролем СБУ, його родина теж знала.